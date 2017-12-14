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14. 12. 2017

В России отреагировали на заявление посла США об украинском Крыме

В России заявили, что после высказывания посла США Джона Хантсмана о том, что Крым – это Украина, ему нелегко будет работать в РФ. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич:

"Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России", - отметил он.

Кроме того, Клинцевич заявил, что российско-американские отношения, которые по словам посла могут улучшиться только после возвращения Крыма, не являются приоритетом для России.

"Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", – написал Клинцевич.

Напомним, накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что Крым - это Украина. А для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо".

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял, что США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: korrespondent.net

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