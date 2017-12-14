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14. 12. 2017

Луценко уточнил, в чем подозревают Саакашвили

Генеральная прокуратура подозревает не экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, а его помощника Севериона Донгадзе. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала ZIK.

"Мы не подозреваем Саакашвили (в попытке госпереворота – ред.), мы подозреваем "правую руку" Саакашвили в попытке переворота и финансирования… Севериона Донгадзе. Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича", — заявил Луценко.

Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net

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