В Крыму задержанный татарин попал в реанимацию

Задержанный в ноябре на территории аннексированного полуострова крымский татарин Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в Facebook.
"Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. На протяжении пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся", - написал Семедляев.
Мужчину удерживали в СИЗО Симферополя. Задержали его в ноябре во время обысков.
Как сообщалось, в Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар.
Источник: korrespondent.net
новость