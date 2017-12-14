14 декабря 2017, четверг, 12:13
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
14. 12. 2017

В Крыму задержанный татарин попал в реанимацию

Задержанный в ноябре на территории аннексированного полуострова крымский татарин Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. На протяжении пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся", - написал Семедляев.

Мужчину удерживали в СИЗО Симферополя. Задержали его в ноябре во время обысков.

Как сообщалось, в Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.