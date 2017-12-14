В Крыму задержанный татарин попал в реанимацию

Задержанный в ноябре на территории аннексированного полуострова крымский татарин Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. На протяжении пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся", - написал Семедляев.

Мужчину удерживали в СИЗО Симферополя. Задержали его в ноябре во время обысков.

Как сообщалось, в Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар.

Источник: korrespondent.net