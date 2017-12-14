Геращенко рассчитывает, что США помогут с обменом пленных

В вопросе освобождения заложников на оккупированных территориях Донбасса Украина рассчитывает на помощь США. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы рассчитываем на помощь США в вопросах освобождения заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, оккупированном Крыму и в России. Санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины и пока не будут освобождены все незаконно удерживаемые граждане Украины", - сказала Геращенко.

Она также отметила, что для утверждения мира на востоке Украины чрезвычайно важно установить контроль над участком российско-украинской границы, а также развернуть миротворческую миссию ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, первый вице-спикер подчеркнула необходимость предоставления Украине вооружения оборонного характера для защиты украинских территорий.

"Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн. на помощь Украине в сфере безопасности. Очень важно, что программы помощи США Украине предусматривают финансирование в 2018 году программ по гуманитарному разминированию и реабилитации военнослужащих, пострадавших в зоне проведения АТО", - добавила И.Геращенко.

Она также подчеркнула, что США остаются надежным партнером Украины в решении вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

"Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с США в новом, 2018 году", - резюмировала Геращенко.

Ранее она анонсировала самый масштабный обмен пленными, который должен состояться до конца года.

Источник: korrespondent.net