НАПК внесло предписание Кличко

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко в отношении должностных лиц КГГА. Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

Как отмечается, по результатам проведенной проверки в КГГА установлен ряд нарушений требований закона О предотвращении коррупции.

"В частности, не утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА, не обеспечена возможность внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа, принято решение о назначении 2-х человек на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, без проведения специальной проверки", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в ходе проверки НАПК установило, что КГГА не сообщила в Нацагентство о 37 фактах непредставления и несвоевременного представления деклараций в отношении государственных служащих, которые там работают или работали.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало Топ-10 категорий субъектов декларирования, в отношении которых начались полные проверки электронных деклараций.

Источник: korrespondent.net