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14. 12. 2017

Путин считает, что у него должны быть серьезные соперники на выборах

Президент России Владимир Путин считает, что политическая среда в России должна быть конкурентной. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

Вместе с тем, отвечая на вопрос об отсутствии соперника, Путин подчеркнул, что он не будет сам себе воспитывать конкурентов.

"Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать, хотя я должен неожиданно вам сказать, что я думаю о том, что у нас политическая среда, как и экономическая, должны быть конкурентной", - сказал Путин.

Также он рассказал, что пойдет на выборы главы государства как самовыдвиженец. Также он рассказал, что пока нет решения о том, кто будет главой его избирательного штаба. "Что касается штаба, то не скрою, мы вчера только об этом говорили: пока окончательного решения нет", - сказал Путин.

Источник: korrespondent.net

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