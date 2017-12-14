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14. 12. 2017

ФСБ опубликовала архивы о ситуации в СССР в 1922-1934 годах

Центральный архив ФСБ России представил сборник документов Совершенно секретно: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.). Об этом сообщает Интерфакс.

"Представлено десятитомное издание, подготовленное архивистами Центрального архива ФСБ России в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами по истории СССР, которое открыло научному сообществу уникальные ранее не публиковавшиеся документы о разнообразных сторонах жизни советского общества в 1922-1934 годах", - отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Авторы сборника утверждают, что в издании опубликовано 1225 документов, что позволит воссоздать достаточно полную картину политико-экономической ситуации в стране, будет способствовать "противодействию попыткам фальсификации отечественной истории".

Презентация проведена Управлением регистрации и архивных фондов ФСБ России совместно с Институтом российской истории РАН. В ней приняли участие руководители и сотрудники ФСБ, Федерального архивного агентства, Российской Академии наук, государственных и ведомственных архивов, Русской Православной церкви.

Напомним, Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны.

Источник: korrespondent.net

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