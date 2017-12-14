СБУ: В Ивано-Франковской области в подпольном цеху из уксуса делали виски

Сотрудники правоохранительных органов во вторник, 12 декабря, в Коломые (Ивано-Франковская область) обнаружили подпольный цех, который производил фальсифицированный алкоголь под известными брендами. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Четверо жителей области наладили массовое производство алкогольного суррогата в одном из зданий, что в промышленной зоне Коломыи. В подпольном цехе обнаружили 650 литров спирта, оборудование для фильтрации воды, насосы, которыми перекачивалась водно-спиртовая смесь, миксер, спиртометр, пробки, картонные упаковки с названиями марок спиртного, большое количество пустых четырехгранных бутылок, куда разливался "виски" из смеси уксуса и сиропа", – сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли готовую продукцию: 200 девятилитровых пластиковых пакетов фальсифицированной "водки" и картонные коробки к ним. Готовый суррогат дельцы планировали реализовать на территории Донецкой и Луганской областей. Стоимость изъятой спиртовой продукции на "черном рынке" составляет почти 130 тысяч гривен.

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Напомним, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Киевской области подпольный спиртзавод.

Источник: korrespondent.net