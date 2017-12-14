В Бердичеве авто сбило трех подростков на переходе

На площади Соборной в Бердичеве Житомирской области в четверг, 14 декабря, трое студентов одного из колледжей были сбиты на пешеходном переходе. Об этом сообщают Бердичев.biz.
Так, на пешеходном переходе в подростков буквально влетел автомобиль Opel.
Двое парней успели отскочить от автомобиля, а третий был сбит. При этом его отбросило от пешеходного перехода на 10-12 метров.
Пострадавший парень получил множественные ранения.
Свидетели утверждают, что у него изо рта и носа сильно текла кровь, сильно повреждена челюсть и нога.
Пострадавшего госпитализировали.
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Напомним, ранее в Кивеве водитель автомобиля Seat сбил пешехода-нарушителя.
Источник: korrespondent.net
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