В Бердичеве авто сбило трех подростков на переходе

На площади Соборной в Бердичеве Житомирской области в четверг, 14 декабря, трое студентов одного из колледжей были сбиты на пешеходном переходе. Об этом сообщают Бердичев.biz.

Так, на пешеходном переходе в подростков буквально влетел автомобиль Opel.

Двое парней успели отскочить от автомобиля, а третий был сбит. При этом его отбросило от пешеходного перехода на 10-12 метров.

Пострадавший парень получил множественные ранения.

Свидетели утверждают, что у него изо рта и носа сильно текла кровь, сильно повреждена челюсть и нога.

Пострадавшего госпитализировали.

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Напомним, ранее в Кивеве водитель автомобиля Seat сбил пешехода-нарушителя.

Источник: korrespondent.net