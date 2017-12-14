Дело о незаконном пересечении Тимошенко границы закрыли

Мостиский районный суд Львовской области закрыл дело о незаконном пересечении лидером Батькивщины Юлией Тимошенко государственной границы в пункте пропуске Шегини (Львовская область) 10 сентября. Об этом сообщил адвокат политика Николай Титаренко в четверг, 14 декабря.

"Суд на своем заседании принял решение о закрытии дела на основании статьи 247 Кодекса об административных нарушениях. Дело было закрыто из-за отсутствия правонарушения", - сообщил Титаренко.

Титаренко отметил, что аналогичное решение было принято и в деле о незаконном пересечении границы депутатом от Батькивщины Сергеем Власенко.

Адвокат сообщил, что в судебном заседании сторона защиты настаивала на закрытии дела в связи отсутствием состава правонарушения. Кроме того, по мнению адвоката, Тимошенко и Власенко действовали в состоянии крайней необходимости в связи с сообщением о минировании.

Также защита ходатайствовала о закрытии дела в связи истечением сроков рассмотрения дела.

По словам Титаренко, полный текст решения должен быть обнародован в течение 5 дней и тогда станет понятно, по какой именно причине суд решил закрыть дело.

Напомним, 10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов.

Источник: korrespondent.net