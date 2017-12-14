Украина среди стран с высокой смертностью от мин

Украина входит в число стран с высокими потерями от разрыва мин. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет Новое время со ссылкой на отчет Международного движения за запрещение противопехотных мин.

Согласно мониторингу, вооруженные конфликты в Афганистане, Ливии, Украине и Йемене второй год подряд способствуют высоким потерям, вызванных минами.

С октября 2016 по октябрь 2017 годов было зафиксировано использование в Украине противопехотных мин, однако власти не использовали их в нарушении своих международных обязательств.

"С 2014 года правительство Украины заявило, что не использовало противопехотные мины в конфликте и обвинило поддерживаемые Россией силы в применении наземных мин", – говорится в отчете.

Как информирует организация, в среднем из-за противопехотных мин в 2017 году в мире погибли по меньшей мере 2089 человек, более 6500 были ранены. 42 процента гражданских жертв – несовершеннолетние.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Источник: korrespondent.net