В ДНР заявили, что нашли новые останки жертв боинга MH17

В ДНР заявили о новых найденных останках жертв катастрофы малайзийского боинга MH17. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Отмечается, что костные фрагменты были обнаружены гражданином США Патриком Ланкастером в районе села Грабово.

В ДНР заявили, что после официального запроса от Нидерландов передадут останки международному следствию.

"Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского боинга под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому", — отметил представитель "прокуратуры" ДНР Роман Белоус.

Напомним, Порошенко продлил соглашение с Нидерландами по расследованию крушения МН17.

Ранее Bellingcat заявил о новом доказательство вины РФ.

Источник: korrespondent.net