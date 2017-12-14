14 декабря 2017, четверг, 15:14
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
14. 12. 2017

В ДНР заявили, что нашли новые останки жертв боинга MH17

В ДНР заявили о новых найденных останках жертв катастрофы малайзийского боинга MH17. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Отмечается, что костные фрагменты были обнаружены гражданином США Патриком Ланкастером в районе села Грабово.

В ДНР заявили, что после официального запроса от Нидерландов передадут останки международному следствию.

"Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского боинга под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому", — отметил представитель "прокуратуры" ДНР Роман Белоус.

Напомним, Порошенко продлил соглашение с Нидерландами по расследованию крушения МН17.

Ранее Bellingcat заявил о новом доказательство вины РФ.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.