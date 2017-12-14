В России появился новый вид мошенничества

В России появились псевдоюристы-расстрахователи, предлагающие избавить клиента банка от навязанной при оформлении кредита страховки. Об этом рассказали банкиры, страховщики и правозащитники, сообщает Коммерсант.

Эксперты связывают возникновение нового вида мошенничества с инициативой увеличения так называемого периода охлаждения, в течение которого договор можно расторгнуть и вернуть заплаченные за страховку деньги. Сейчас он составляет пять дней.

По словам главы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Виктора Климова, таких мошенников можно поделить на три типа. Первый, по его словам, — это обычные юристы, "которые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, когда речь идет об индивидуальных договорах страхования с еще не истекшим периодом охлаждения".

"Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадежных случаях, например, по договорам коллективного страхования (сейчас законом такая возможность не предусмотрена)", — поясняет Климов. Их, в свою очередь, можно поделить на две категории — относительно безобидные, которые создают видимость бурной деятельности, но ничего не добивается, и тех, чья цель — "получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях".

По словам зампреда правления банка Ренессанс кредит Сергея Королева, подобных мошенников видели у входов в отделения банков — они раздавали листовки. Королев рассказал, что мошенники не представляют угрозы для банков — они скорее опасны для клиентов банков: мошенники могут увести у них средства со счета или взять займы на их имя, обладая нужными персональными данными.

При этом, по словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, с мошенниками никто не борется, так как доказать незаконность их действий довольно сложно. В Центробанке, в свою очередь, жалоб на действия "расстрахователей" пока не получали.

Напомним, мошенники заманивают украинцев в Израиль "быстрыми деньгами".

Как сообщалось, в Польше задержали мошенников, незаконно трудоустраивавших украинцев.

Источник: korrespondent.net