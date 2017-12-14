В Славянске полиция устроила погоню со стрельбой

В Славянске Донецкой области полицейские применили травматическое оружие при задержании преступников, которые требовали деньги у местного жителя. Об этом сообщает в Facebook областная прокуратура.

"В Славянске с погоней и стрельбой задержали мужчин, которые требовали у местного жителя денежные средства", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 11 декабря в полицию обратился 24-летний местный житель с сообщением о том, что малознакомые мужчины с угрозами применения насилия вымогают у него денежные средства. И если сначала он откупался от них за 500 грн, то последний раз они потребовали заплатить им уже 5000 грн.

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В итоге, 13 декабря потерпевший передал мужчинам часть денег в сумме 2000 грн, но во время задержания полицией они предприняли попытку покинуть место преступления на автомобиле ВАЗ-2108. Однако, оказавшись заблокированными автомобилем полиции и врезавшись в другой автомобиль, были вынуждены бежать.

Для их задержания полицейскими было применено травматическое оружие, оснащенное резиновыми пулями, в результате чего один из правонарушителей, 34-летний неоднократно судимый местный житель, получил травматические ранения в области нижних конечностей и его доставили в городскую больницу.

В ходе осмотра автомобиля изъяты денежные средства в сумме 2000 грн, телескопическую дубинку и предмет, похожий на пневматический пистолет. Принадлежность указанных вещей устанавливается.

В настоящее время оба нарушителя задержаны. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Славянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: korrespondent.net