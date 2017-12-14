Путин рассказал, что украинцы и русские – один народ

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сделал традиционное заявление о том, что русские и украинцы — один народ.

"Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", — сказал Путин.

По его словам, ясно, что Украина, будучи близка к западным границам России, развивалась соответствующим образом.

"Там много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всём. И в России всё это очень любят, считают это частью собственной культуры", — добавил президент.

Ранее Путин назвал действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили плевком в украинский и грузинский народ.

Напомним, Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о военных расходах.

Источник: korrespondent.net