Бельгийский суд закрыл дело экс-главы Каталонии

Дело экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров было официально закрыто в Бельгии. Об этом говорится в сообщении RTBF.

Соответствующее объявление суд сделал после того, как испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

Отмечается, что заседание бельгийского суда длилось пять минут и каталонские политики на нем не присутствовали.

Напомним, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена во вторник, 5 декабря, отозвал европейские ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и нескольких бывших советников его кабинета – Антонио Комина, Льиса Пуча, Меричель Серрет и Клары Понсати.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов женералитета собираются остаться в Бельгии.

Источник: korrespondent.net