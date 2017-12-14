14 декабря 2017, четверг, 15:13
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
14. 12. 2017

Бельгийский суд закрыл дело экс-главы Каталонии

Дело экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров было официально закрыто в Бельгии. Об этом говорится в сообщении RTBF.

Соответствующее объявление суд сделал после того, как испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

Отмечается, что заседание бельгийского суда длилось пять минут и каталонские политики на нем не присутствовали.

Напомним, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена во вторник, 5 декабря, отозвал европейские ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и нескольких бывших советников его кабинета – Антонио Комина, Льиса Пуча, Меричель Серрет и Клары Понсати.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов женералитета собираются остаться в Бельгии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.