Путин согласен на миротворцев по всему Донбассу

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря более десяти минут говорил об Украине, в том числе о минских соглашениях и миротворцах ООН на Донбассе.

По поводу минских договоренностей Путин заявляет, что они не работают прежде всего из-за позиции Киева, который "не хочет особого статуса Донбасса, прописанного в договоре".

Он также отметил, что США активно участвуют в переговорах по востоку Украины и не против, если Вашингтон войдет в состав нормандского формата.

Путин подчеркнул, что российской армии на территории Донбасса нет, однако есть "местные милицейские формирования", которые, по словам президента РФ могут отразить любую военную угрозу, "резню, которую хотят устроить националистические батальоны".

Примечательно, что по словам Путина, он никогда не был против ввода миротворческого контингента на Донбасс и соглашается с предложениями ЕС, но "позиция Киева постоянно меняется".

Российский президент подчеркнул, что сначала согласился на предложение президента Украины Петра Порошенко о вооружении ОБСЕ, но "организация отказалась". Потом он согласился на миротворцев ООН на линии разграничения.

"После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной. Я подумал - мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию", - заявил Путин.

Однако, по его словам, "сейчас выясняется, что и этого не достаточно".

"По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом", - заявил Путин.

Он отметил, что такие конфликты как на Донбассе никогда не решались с помощью посредников - только прямым контактам между сторонами.

Российский президент также заявил, что события в Донбассе - это "трагедия, которая стала следствием госпереворота".

Отметим, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретились в Белграде, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Стороны не смогли договорится, поскольку Россия считает, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии разграничения и выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.

Источник: korrespondent.net