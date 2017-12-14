Миссия Евросоюза передала Нацполиции 30 внедорожников

Миссия Европейского Союза EUAM передала Национальной полиции 30 внедорожников Nissan Patrol. Об этом у себя в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как отмечается, автомобили переданы в рамках совместной рабочей программы.

Внедорожники предназначены для групп быстрого реагирования для использования в горных районах Карпат и лесах Полесья.

"Благодарю ЕС за поддержку украинской полиции", – отметил Аваков.

Напомним, запорожским полицейским передали гибридные авто.

Источник: korrespondent.net