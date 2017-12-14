В Украине на выходных испортится погода

В Украине существенно испортится погода на выходных: ожидаются ветер и обильные осадки. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook

По ее словам, погода в Украине в пятницу, 15 декабря особо не изменится. Будет облачно, местами дожди. Температура воздуха составит +3°+9°, на севере страны от 0° до +5°, на юге – до +13°.

В восточных и западных областях прогнозируется дождь, ночью – с мокрым снегом, в Карпатах сильные осадки, на остальной территории без осадков. В южной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

В Киеве 15 декабря без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

А на выходных Украину накроет циклон, из-за чего погода существенно испортится.

В субботу на западе и севере страны прогнозируются дождь, мокрый снег и сильный ветер, а в воскресенье, 17 декабря, неблагоприятные погодные условия охватят большинство областей Украины. Сильные осадки ожидаются в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Киевской и черкасской областях.

В Киеве в субботу-воскресенье ожидаются дождь, мокрый снег, порывистый ветер.

Напомним, народные и метеорологические прогнозы предвещают украинцам на Новый год 2018 морозы и отсутствие снега.

Источник: korrespondent.net