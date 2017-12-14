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14. 12. 2017

Половина украинцев не видят в стране эффективных политиков. Опрос

В Украине в настоящее время нет политических лидеров, которые бы эффективно руководили государством. Так считает почти половина граждан Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Политическая культура граждан Украины: современное состояние и основные проблемы" проведенного Центром Разумкова.

45,5% респондентов считают, что в Украине нет политических лидеров, которые бы могли эффективно руководить страной. 39,4% утвердительно ответили на вопрос, есть ли такие лидеры в Украине, а 15,1% - затруднились ответить.

Социологическое исследование было проведено 22-27 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях, опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%).

Ранее сообщалось, что по данным опроса, 60% украинцев не интересуются политикой.

Напомним, согласно опросу, украинцы больше всего обеспокоены войной на Донбассе и социально-экономическими проблемами. 

Источник: korrespondent.net

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