Путин обвинил Украину в срыве обмена пленными с ЛДНР

Президент России Владимир Путин призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков, передают РИА Новости.

"Теперь по поводу обмена. По поручению президента Порошенко этим занимается Медведчук, который обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на руководство двух непризнанных республик, ЛНР и ДНР, с тем чтобы они согласились на этот обмен. Мы провели эту работу, и я даже впервые, по-моему, вообще разговаривал с руководителями, они согласились", — сказал на пресс-конференции российский лидер.

Но, по его словам, из-за смены списков процесс застопорился.

"Привезли список: 67 человек с одной стороны, около 300 с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли все остановили", — добавил он.

При этом Путин призвал решить этот вопрос до Нового года.

"Давайте сделаем это в конце концов, потом можно и дальше пойти. Надо действительно хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу друг другу", — заключил российский президент.

Напомним, обмен военнопленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками должен пройти до 25 декабря.

Источник: korrespondent.net