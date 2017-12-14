Послы G7 обещают и дальше поддерживать НАБУ

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) выразили поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине в четверг, 14 декабря.

"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинские стремления к реформам, доверие и будущее как современной, процветающей и демократической страны", – сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что директора НАБУ Артема Сытника и главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время встречи с послами G7 попросили не заниматься политикой.

Источник: korrespondent.net