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14. 12. 2017

Послы G7 обещают и дальше поддерживать НАБУ

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) выразили поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине в четверг, 14 декабря.

"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинские стремления к реформам, доверие и будущее как современной, процветающей и демократической страны", – сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что директора НАБУ Артема Сытника и главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время встречи с послами G7 попросили не заниматься политикой.

Источник: korrespondent.net

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