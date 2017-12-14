В Беларуси "казак" из ЛНР получил два года колонии

В Беларуси к двум годам колонии общего режима приговорили жителя Гомеля Виталия Котлобая, который ранее состоял в незаконных вооруженных формированиях самопровозглашенной ЛНР, сообщает Правда Гомель.

По версии обвинения, Котлобай в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России на Донбасс. В Луганской области он вступил в "казачий полк", в котором он почти год участвовал в проведении военных учений, обучающих стрельб, выполнял хозяйственно-бытовые задачи.

На суде Котлобай не отрицал, что состоял в подразделении сепаратистов, однако утверждал, что не принимал участие в боевых действиях. Позже он якобы вступил в одно из российских общественных объединений и находился в ЛНР с "гуманитарной миссией" до января 2017 года, после чего вернулся в Беларусь.

Суд признал его виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре 2017 года в Беларуси впервые осудили гражданина страны, который воевал в АТО на стороне ДНР. 29-летний Алексей Яршов получил два года ограничения свободы без отбывания наказания в исправительном учреждении.

Источник: korrespondent.net