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14. 12. 2017

В поезде Перемышль-Киев нашли гранату

В Тернопольской области поезд Интерсити сообщением Перемышль-Киев совершил вынужденную остановку на 15 минут, поскольку в одном из вагонов был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

"Опасную находку обнаружил во время движения поезда уборщик. Он, зайдя в тамбур, забирал пакет с мусором. Пакет показался работнику поезда тяжелым и тот его проверил. О находке сообщил на линию "102", – сообщает тернопольская полиция.

По словам начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Гаврилюка, на место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции, бригада экстренной медицинской помощи. Когда поезд остановился в Тернополе, специалисты осмотрели его и изъяли предмет.

По предварительной информации – в пакете находился, вероятно, пустотелый корпус гранаты РГД-5. Ее передали на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Работники полиции устанавливают, кто и куда перевозил опасный предмет. Открыто досудебное расследование о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в Днепре на улице нашли гранату. 

Ранее гранату нашли в Харькове возле метро.

Источник: korrespondent.net

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