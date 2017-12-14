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14. 12. 2017

Аваков: Нацгвардия должна быть готова контролировать ситуацию в ЛДНР

Национальная гвардия Украины должна быть готова взять под контроль ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в рамках мирного плана деоккупации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время военного совета Нацгвардии, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 14 декабря.

По его словам, гвардия, как и другие правоохранительные органы, "всегда будут вне политики" и ее задачи "обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность".

"Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", – сказал Аваков.

В ведомстве добавили, что в настоящее время МВД пытается привлечь иностранных инструкторов для подготовки войск.

Отметим, что в феврале Аваков заявлял, что Украина вернет Донбасс в течение полутора лет. А прошлой осенью он говорил, что Донбасс освободит Нацгвардия и произойдет это в течение двух лет.

Источник: korrespondent.net

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