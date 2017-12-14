Порошенко: прогнозы скептиков о квотах на радио не оправдались

Прогнозы скептиков о возможном падении рейтингов радиостанций из-за введения языковых квот для украинских песен не сбылись. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

"Более года тому назад присоединился к флеш-мобу в поддержку украинской песни в радиоэфире. И за год нам удалось достичь значительных результатов - радиостанции страны даже перевыполнили установленную законом квоту в 25%", – написал он, приложив картинку с указанием, что в 2017 году радиостанции Украины перевыполнили квоту на украинские песни в эфире на 13%.

Глава государства отметил, что радиостанции из-за этого меньше слушать не стали.

"Все экспертные прогнозы скептиков, которые предусматривали падение рейтингов радиостанций, не сбылись. Украинцы хотят слушать песни на родном языке", - отметил глава государства", – сообщил Порошенко.

Напомним, год назад в Украине вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире.

8 ноября вступила в силу норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычной музыки.

Источник: korrespondent.net