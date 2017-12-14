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14. 12. 2017

НАБУ начало проверку нардепа Рабиновича, - журналист Крутчак

Национальное антикоррупционное бюро проведет информационно-аналитическую проверку деятельности депутата Вадима Рабиновича. Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

Он также обнародовал официальный ответ НАБУ, в котором сообщается, что сведения, предоставленные Крутчаком недостаточны для внесения в Единый реестр досудебных расследований, однако по ним начнется информационно-аналитическая проверка.

"Хоп! И вторая ласточка прилетела к Вадиму (Давиду) Рабиновичу. По моему обращению НАБУ проведет информационную аналитическую проверку", - написал он.

Ранее Крутчак сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проведет повторную проверку электронной декларации Вадима Рабиновича.

"Не зря я тратил свое время и обивал пороги новосозданных антикоррупционных структур. Вот и прилетела первая "ласточка" для Вадима (Давида) Рабиновича. НАПК проведет новую проверку электронной декларации Рабиновича", - написал он.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Рабинович имеет израильское гражданство и платит пенсионные взносы в Израиле. Также отмечалось, что расходы Рабиновича в Украине значительно превышают его официально задекларированные доходы.

Напомним, осенью, в разгар сессии Верховной Рады Рабиновича заметили отдыхающим в Израиле на берегу Средиземного моря.

Источник: korrespondent.net

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