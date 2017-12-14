Сразу 300 российских спортсменов подозревают в употреблении допинга

В списки Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) попали около 300 российских спортсменов в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов, сообщает InsideTheGames со ссылкой на источники.

По информации издания, данные этих спортсменов ВАДА начало отправлять в международные федерации.

Речь идет о представителях как зимних, так и летних видов спорта, чьи допинг-пробы сначала дали положительный результат, но повторные проверки, проведенные в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, зафиксировали отсутствие запрещенных веществ.

Все эти спортсмены, по данным InsideTheGames, были в «списке Родченкова», составленном на основе показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, ставшего информатором ВАДА.

Среди российских спортсменов, которых ВАДА подозревает в нарушении антидопинговых правил, есть потенциальные участники Зимней Олимпиады-2018.

Как сообщалось, сборную России отстранили от Олимпиады-2018.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта пользовались допинговой госпрограммой.

Источник: korrespondent.net