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14. 12. 2017

За преступления против Майдана разыскивают 22 человека – полиция

В международном розыске за преступления против Майдана находятся 22 человека. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Украинская правда со ссылкой на Национальную полицию.

"Департаментом уголовного розыска принимаются меры по розыску 22 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста, которые проходили в Киеве с ноября 2013 по март 2014 года", – сообщили в полиции.

Данные лица находятся в международном розыске и скрываются на территории Российской Федерации. 

Напомним, ранее сообщалось, что по делам Майдана сообщили подозрения 380 лицам.

Источник: korrespondent.net

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