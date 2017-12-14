МИД Польши: Россия скрывает свидетелей Смоленской катастрофы

Российская Федерация скрывает свидетелей по делу о Смоленской авиакатастрофе, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чичкочи, передает PAP.

Таким образом Чичкочи прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на президентском борту Ту-154М не было взрывов, а произошедшее "самым точным образом" исследовано польскими и российскими экспертами.

"Действия российской стороны, связанные с отсутствием реакции на обращения за юридической помощью, сокрытием важных свидетелей, участников событий 10 апреля 2010 года и удерживанием нашей собственности - обломка Ту-154М - не поощряют раскрытие полной правды", - заявил Чичкочи.

По его словам, действия России заставляют польскую сторону задуматься о намерениях Москвы и роли российских участников Смоленской катастрофы.

Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Ранее польская сторона по расследованию Смоленской катастрофы сообщила, что Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю, а прокуроры Польши обвиняют российских диспетчеров и некое "третье лицо" в том, что они умышленно спровоцировали авиакатастрофу президентского самолета.

Источник: korrespondent.net