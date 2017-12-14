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14. 12. 2017

Дело 2 мая: фигуранта отпустили для обмена на украинского пленного

В Одессе в четверг, 14 декабря, Приморский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания в под стражей фигуранту "дела 2 мая" россиянину Евгению Мефедову с целью обмена на украинского пленного. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Так, фигуранту суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и применил меры по охране с целью дальнейшего обмена на украинских военнопленных и других лиц, незаконно содержащихся на территории преступных формирований.

"Прокуратура Одесской области совместно с УСБУ и органами Национальной полиции держит этот вопрос на контроле и принимает меры, чтобы как можно больше наших пленных могли вернуться домой", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Приморский районный суд Одессы на 2 месяца (до 15 января 2018 года) продлил арест фигуранту "дела 2 мая", гражданину России Евгению Мефедову.

Источник: korrespondent.net

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