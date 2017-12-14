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14. 12. 2017

В России грозятся заблокировать YouTube

Роскомнадзор угрожает ограничить доступ к видеохостнгу YouTube в России, если администрация сервиса не удалит аккаунт "Открытой России" в течение суток. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт движения Михаила Ходорковского.

В письме Роскомнадзор ссылается на распоряжение Генеральной прокуратуры о блокировке ресурсов, содержащих "информацию, распространяемую с нарушением закона".

13 декабря на этих основаниях Роскомнадзор потребовал в течение суток заблокировать аккаунт Открытой России в Твиттере. В ответ Открытая Россия заявила, что в аккаунте проекта не распространяется никакой информации с нарушением закона, и назвала действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора "давлением на свободу слова".

 В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов Открытые выборы, Открытый университет и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского.

Ранее Россия угрожала закрыть Facebook из-за закона о локализации персональных данных.

Также в России вынесли предупреждение каналу CNN.

Источник: korrespondent.net

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