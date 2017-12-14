В Стамбуле запускают беспилотную линию метро

В столице Турции 15 декабря откроют первую в стране полностью автоматизированную линию метро. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В пятницу откроют около половины 20-ти километровой линии метро от Ускюдара до района Умрание, а остальные запустят в июне 2018 года.

"Первый этап линии метро "Ускюдар-Санджактепе" на азиатской стороне города откроет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в сообщении.

Линия будет объединена с двумя крупными транспортными линиями - наземной дорогой Метробус и метро Мармарай, которые соединяют азиатскую и европейскую стороны города.

Завершенная линия будет состоять из 16 станций и при полном функционировании сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, в Харькове на деньги ЕБРР построят две станции метро.

Ранее Порошенко заявил, что Харьковское метро – самое красивое в мире.

Источник: korrespondent.net