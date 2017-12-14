В Харьковской области трактор задавил женщину на мусорной свалке

В четверг, 14 декабря, в Харьковской области на полигоне твердых отходов в поселке Новые Дергачи трактор насмерть переехал женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

По словам 56-летнего водителя, он не заметил, как женщина попала под колеса трактора. В результате 42-летняя жительница Харькова погибла от полученных травм на месте происшествия.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Соломенском районе Киева неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Источник: korrespondent.net