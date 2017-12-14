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14. 12. 2017

Россиянину дали 15 лет за убийство украинских военных

Артемовский горрайонный суд Донецкой области засудил до 15 лет россиянина за убийство украинских военных в зоне АТО. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет пресс-служба ГПУ со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука.

Отмечается, что россиянин, находясь в г. Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с представителями так называемой ЛНР по обеспечению обслуживания и функционирования военной техники одного из батальонов сепаратистов.

Так, россиянин обслуживал и управлял танком Т-64-Б, экипаж которого осуществлял обстрел украинских позиций вблизи г. Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

"В результате боевого столкновения танк Т-64-Б, которым руководил указанный гражданин, был обезврежен украинскими военными, а последнего задержали", – сообщил Сторожук.

Напомним, ранее в Литве россиянина осудили на 10 лет за шпионаж.

Источник: korrespondent.net

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