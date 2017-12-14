Битва за Иерусалим. Исламский мир ответил Трампу

В Стамбуле прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества, на котором Восточный Иерусалим признали столицей Палестины и призвали другие страны поступить так же.

Инициатором саммита стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что мир должен признать Палестинское государство.

После признания американским президентом Дональдом Трампом 6 декабря Иерусалима столицей Израиля на Ближнем Востоке стало еще более неспокойно.

С тех пор исламский мир грозит Америке "днями гнева", а Израилю уничтожением.

Корреспондент.net разбирался, как развивается новый конфликт вокруг Иерусалима.

Мусульманские страны против Трампа

В ответ на признание США 6 декабря всего Иерусалима столицей Израиля лидеры мусульманских стран признали восточную часть города столицей Палестины.

Такое решение принято в среду, 13 декабря, на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества, которая объединяет 57 мусульманских государств.​

Согласно итоговому коммюнике, Восточный Иерусалим, который в документе назван по-арабски Аль-Кудс, признается "оккупированной столицей независимой Палестины".

Лидеры мусульманских стран призвали все страны мира признать независимость Палестины. Для этого они готовы принять "любые юридические и политические меры", вплоть до запроса в Совбез ООН.

Эрдоган созвал внеочередной саммит организации, чтобы сформулировать единую реакцию мусульманского мира на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США.

На открытии саммита участники перед подписание итогового заявления посыпали гневными речами в адрес Израиля и США.

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все страны мира отказаться от признания Израиля независимым государством и, напротив, признать Палестину в границах 1967 года.

Палестина является частично признанным государством: 136 государств - членов ООН признают ее независимость. Не признают Палестину в основном страны Западной Европы и Северной Америки. Среди них три из пяти членов Совбеза ООН: Великобритания, Франция, США.

Независимость Израиля признает 161 страна, входящая в ООН (кроме большинства мусульманских стран, а также КНДР). Всего в ООН входит 193 государства.

Решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим - это, с точки зрения Эрдогана, "награда" израильтянам за политику террора в отношении палестинцев. Уже второй раз за несколько дней турецкий лидер называет Израиль "террористическим государством".

"Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль - государство, проводящее политику террора. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму", - негодовал турецкий лидер.

После решения Трампа Палестину накрыла волна протестов. В итоговом документе Организации исламского сотрудничества столкновения называются "справедливой борьбой палестинского народа", и обещается материальная, техническая и гуманитарная поддержка арабам на "оккупированных Израилем территориях Палестины".

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"Если США не отзовут незаконное решение, то они будут нести ответственность за его последствия. Решение США означает нарушение прав палестинского народа. Эта страна должна прекратить посредническую роль в палестино-израильском конфликте", - пригрозили в документе.

На следующий день после заявления Трампа глава правящей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады (стремление к уничтожению Израиля).

"Мы должны начать интифаду перед лицом сионистского врага. Она не прекратится вплоть до освобождения Иерусалима и Западного берега", - заявил Хания.

Тогда же ХАМАС объявила День гнева - начались массовые протестные акции палестинцев, произошли столкновения демонстрантов с израильскими военнослужащими.

8 декабря из сектора Газа по Израилю были запущены ракеты - Израиль в долгу не остался и атаковал военные объекты в секторе Газа. В результате погибли двое палестинцев, десятки человек получили ранения.

Накануне саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле ХАМАС официально объявила о начале третьей палестинской интифады.

Война за Святую землю

Вопрос о статусе Иерусалима - один из ключевых и самых острых в палестино-израильском конфликте. В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев.

В период между мировыми войнами на территории современного Израиля действовал так называемый британский мандат в Палестине. В начале 20 века на палестинские территории переселились около 100 тысяч евреев.

Британский мандат предполагал, что в перспективе там будет создан "национальный дом для еврейского народа". Однако приток евреев вызвал недовольство местных арабов, что привело к бунтам.

Из-за этого Великобритания на некоторое время ограничила миграцию евреев. Часть территории, на которой должно было образоваться еврейское государство, отдали под образование Трансиордании (сейчас - Иордания).

Тем не менее, миграция возобновилась. До Второй мировой войны Иерусалим был населен преимущественно евреями.

К 1947 году напряженность внутри региона нарастала, и Лондон отказался от мандата, признав, что не может найти решение для создания еврейского и арабского государств на данной территории.

29 ноября 1947 года ООН определила особый статус Иерусалима - принято решение отдать город под международный контроль из-за мусульманских, христианских и иудейских святынь в городе.

С тех пор ни одно государство не признает Иерусалим ничьей столицей, иностранные посольства расположены в Тель-Авиве.

Израиль объявил о своем образовании 14 мая 1948 года. На следующий день после этого сразу пять арабских государств - Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания - объявили новому соседу войну, развязав таким образом первый арабо-израильский конфликт.

Шестидневная война, 1967 год / Getty

В результате первой войны Иерусалим оказался разделен на две части, однако в 1967 году, в результате Шестидневной войны, Израиль взял под свой контроль и восточную часть города.

Власти Израиля настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей страны. Однако палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

В 1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей - Совбез ООН осудил действия Израиля и принял резолюцию, в которой обвинил страну в нарушении международного права. США тогда воздержались от голосования.

Однако американским конгрессом в 1995 году был принят закон о переносе посольства США в Иерусалим. При этом еще в 1989 году Америка за один доллар в год на 99 лет арендовал у израильских властей участок земли под будущее посольство в Западном Иерусалиме.

Сам Трамп еще во время своей предвыборной кампании выступал за перенос посольства в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net