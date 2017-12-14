Турчинов обсудил с генсеком НАТО противостояние РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

"Во время переговоров стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на востоке Украины и гибридные угрозы, которые сейчас стоят перед нашей страной", - сказано в сообщении.

По словам Турчинова, по сравнению с 2014 годом, сегодня в Украине качественно новая армия, которая способна защищать страну.

"Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед государством, значительная часть средств государственного бюджета направлена на оборону и безопасность Украины. Общие расходы на безопасность и оборону в 2017 году превысили 5% ВВП", - сказал он, добавив, что аналогичная ситуация и с бюджетом на 2018 год.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос реформирования сектора безопасности и обороны Украины, перехода на стандарты НАТО и сложности на этом пути.

Турчинов поблагодарил Столтенберга за недавнее заявление на Международном форуме по вопросам безопасности 17 ноября в Галифаксе о том, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии, отметив, что Украина для продвижения на пути к Альянсу "сфокусирована на реформах, на модернизации сектора безопасности и обороны, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов".

Секретарь СНБО отметил, что новым важным этапом взаимодействия Украины и НАТО может стать присоединение нашей страны к Программе расширенных возможностей. "По выводам военных экспертов стран-партнеров, - прибавил он, - Украина соответствует всем критериям, которым должен соответствовать потенциальный участник Программы". Он отметил, что Украина заинтересована в проведении заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

В свою очередь, генсек НАТО отметил, что Украина важна для безопасности Европы в целом. "Страны-члены Альянса готовы и далее помогать вашей стране на пути ее цивилизационного выбора", - отметил он.

Напомним, в НАТО выражают недовольство тем, как в Украине проходят реформы, необходимые для сближения с альянсом.

Источник: korrespondent.net