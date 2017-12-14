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14. 12. 2017

Отец зарезал сына в день его рождения

В Одессе во время празднования дня рождения сына, между ним и его отцом возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой отец нанес сыну смертельные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что 51-летний отец убил 28-летнего сына кухонным ножом.

"Во время застолья, когда оба мужчины уже были навеселе, между ними, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время схватки отец схватил кухонный нож и нанес многочисленные ножевые ранения сыну, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Полицию вызвали соседи, сообщив, что в соседней квартире произошло убийство.

 
 

Напомним, в смерти девочки под Кропивницким подозревают ее мать.

Ранее в Краматорске убийца сдал подельников и покончил с собой.

Источник: korrespondent.net

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