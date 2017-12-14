Главу горсуда в Донецкой области поймали на взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и полицейские задержали на взятке главу одного из городских судов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что правоохранители разоблачили и задержали злоумышленика сразу после получения. Также задержан адвокат, который был посредником.
Размер взятки и город не сообщаются.
По версии следствия, судья и адвокат получили взятку за вынесение решения о непривлечении к административной ответственности.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, НАБУ начало проверку нардепа Рабиновича.
Ранее НАБУ задержало подозреваемых в хищении 260 млн.
Источник: korrespondent.net