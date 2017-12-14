Главу горсуда в Донецкой области поймали на взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и полицейские задержали на взятке главу одного из городских судов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили и задержали злоумышленика сразу после получения. Также задержан адвокат, который был посредником.

Размер взятки и город не сообщаются.

По версии следствия, судья и адвокат получили взятку за вынесение решения о непривлечении к административной ответственности.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, НАБУ начало проверку нардепа Рабиновича.

Ранее НАБУ задержало подозреваемых в хищении 260 млн.

Источник: korrespondent.net