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14. 12. 2017

Россия выдворила больную 86-летнюю украинку – Жебривский

Россия выдворила 86-летнюю гражданку Украины за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ночью на российско-украинской границе в Гоптовке встретили 86-летнюю Лигию Тарасевич, гражданку Украины, выдворенную из России за нарушение миграционного законодательства. Женщина в течение нескольких лет жила у своей дочери в России. Месяц тому назад, в ноябре, дочь умерла, а Лигию Романовну, которая не может самостоятельно заботиться о себе, решением "самого гуманного суда в мире" вытолкали за пределы Федерации", – написал он в Facebook.

По словам Жебривского, больная женщина вынуждена была лететь из Калининграда в Москву, потом из Москвы в Белгород, а оттуда автобусом – до пешеходно-автомобильного перехода Нехотеевка-Гоптовка.

Украинская диаспора Калининградской области предоставила госпоже Лигии инвалидную коляску – без нее женщина не смогла бы преодолеть дорогу.

"На украинской земле Лигию Романовну встретили представители департамента социальной защиты населения ДонОГА и медики санавиации: осмотрели, накормили и отправили в больницу, где она будет находиться ближайшие две недели – пока пройдет полное обследование", – добавил Жебривский.

За это время службы соцзащиты подготовят необходимые документы для того, чтобы устроить ее в областное специализированное социальное учреждение.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее журналистку Первого канала Анну Курбатову выдворили из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

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Источник: korrespondent.net

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