За инновации в агросекторе – на европейскую выставку: студенты из Украины летят в Верону

Ребята стали победителями всеукраинского конкурса «Агро 2018». В течение месяца 1 500 конкурсантов из 20 вузов боролись за право посетить Италию: они писали мотивационные эссе, защищали собственные проекты перед экспертами отрасли, всячески доказывали, что их идеи и стартапы – перспективны и имеют право на существование.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил счастливчиков с победой и отметил, что за ними – будущее агропромышленного комплекса Украины. На международных выставках они перенимают опыт и знакомятся с инновациями, в будущем эти знания применяют в родной стране. «Аграрная составляющая – огромная в экономике Украины.Мы даем нашим конкурсантам возможность ознакомиться с лучшими работами своих коллег-специалистов, мировыми достижениями в этой отрасли, призываем не стесняться западного мира, а быть полноправными членами мирового аграрного сообщества», – сказал Борис Колесников.

Фонд Бориса Колесникова проводил проект «Агро 2018» впервые, с целью поддержать молодых специалистов аграрного сектора Украины, дать им возможность презентовать наработки и получить экспертную оценку своих идей. Авторы 30 самых оригинальных бизнес-проектов в феврале будут черпать вдохновение для своей дальнейшей работы на международной сельскохозяйственной выставке Фиерагрикола 2018 в Италии.

Члены жюри конкурса «Агро 2018»,представители компании «АПК-инвест» Бенуа Батай и Александр Гоцай, отметили, что 78 финалистам удалось удивить ихмобильной ветеринарной клиникой для бездомных животных, новыми методами выращивания органических культур, сенсорными технологиями и другими разработками.

Сами же победители не сдерживали эмоций. Сестры Яна и Жанна Павленко из Киева готовились к финалу сообща, и радость от победы тоже поделили на двоих:

«Мы очень рады, что выиграли. Тщательно готовились, помогали друг другу. Обрадуем родителей, ведь мы поедем на такую крутую выставку! Эта поездка наверняка поспособствует развитию, созданию новых проектов, различных технологий».

Фонд Бориса Колесникова 9 лет реализует образовательные проекты для студентов технических специальностей. Он охватил все ведущие технические вузы Украины. На сайте Фонда идет регистрация в конкурсах для студентов пищевых специальностей, программистов, моряков и железнодорожников.

Источник: korrespondent.net