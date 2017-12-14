Во Франции поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

На юге Франции в городе Мила в департаменте Восточные Пиренеи школьный автобус столкнулся с поездом, сообщает телеканал Franceinfo.
В результате аварии погибли четыре ребенка, 19 человек получили ранения, из них семеро в тяжелом состоянии.
На трагедию уже отреагировало высшее руководство страны.
"Все мои мысли о жертвах этой страшной аварии школьного автобуса и их семьях", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
В свою очередь французский премьер-министр Эдуард Филипп отправился на место ДТП.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в России поезд протаранил автобус, который заглох на железнодорожных путях. Тогда погибли 19 человек, среди них – трое детей.
Источник: korrespondent.net