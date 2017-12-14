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14. 12. 2017

Во Франции поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

На юге Франции в городе Мила в департаменте Восточные Пиренеи школьный автобус столкнулся с поездом, сообщает телеканал Franceinfo.

В результате аварии погибли четыре ребенка, 19 человек получили ранения, из них семеро в тяжелом состоянии.

На трагедию уже отреагировало высшее руководство страны.

"Все мои мысли о жертвах этой страшной аварии школьного автобуса и их семьях", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

В свою очередь французский премьер-министр Эдуард Филипп отправился на место ДТП.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в России поезд протаранил автобус, который заглох на железнодорожных путях. Тогда погибли 19 человек, среди них – трое детей.

Источник: korrespondent.net

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