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14. 12. 2017

В США застрелился конгрессмен-проповедник

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки республиканец Дэн Джонсон покончил с собой после обвинений в совращении 17-летней девушки. Об этом сообщает US.news.

Конгрессмен застрелился из пистолета в Нью-Гэмпшире на мосту на Гринуэлл-Форд роуд. Перед смертью он сделал прощальный пост в Facebook.

Дэн Джонсон был пастором в церкви Сердце огня. Ранее его обвинили в совращении 17-летней прихожанки церкви в конце 2012 года. дело расследовалось в 2013 году, но было закрыто. Накануне стало известно, что полиция возобновила расследование.

Конгрессмен не признавал своей вины. Накануне он заявил, что не собирается подавать в отставку.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее американская художница Марианна Бернард обвинила известного режиссера Романа Полански в совращении ее в детстве. По утверждениям женщины, инцидент произошел, когда ей было 10 лет.

Источник: korrespondent.net

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