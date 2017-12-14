Порошенко: ЕС продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций, ранее введенных против России за действия в отношении Украины. Об этом сообщил украинский президент петр Порошенко.

"Важное политическое решение лидеров Евросоюза продолжить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашего государства. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, других друзей Киева в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".

"Будущее мира, безопасности и процветания нашего европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины!", – резюмировал Порошенко.

В свою очередь корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк подтвердил, что лидеры ЕС "дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на шесть месяцев".

"Официальное продление на следующей неделе", – написал он в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре нынешнего года Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2018 года.

Источник: korrespondent.net