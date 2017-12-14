В Канаде четыре человека погибли в катастрофе вертолета

На юге Канады разбился пассажирский вертолет. Погибли четыре человека, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию провинции Онтарио, где произошла катастрофа.

Отмечается, что инцидент произошел близ городка Твид, что на полпути между Оттавой и Торонто. Сейчас на месте крушения продолжаются спасательные работы.

Причины авиакатастрофы пока остаются неизвестными. Началось расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в канадской провинции Саскачеван разбился самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находилось 25 человек. Обошлось без жертв, несколько человек получили травмы. Самолет упал вскоре после взлета и еще не успел набрать высоту.

Источник: korrespondent.net