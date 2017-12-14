В Прилуках облили краской памятник члену Молодой гвардии

В городе Прилуки Черниговской области неизвестные облили белой краской памятник одному из организаторов советской подпольной организации Молодая гвардия Олегу Кошевому.

Об этом сообщает местный сайт Priluky.city.

"В Прилуках поиздевались над памятником Олегу Кошевому – одному из участников подпольной организации Молодая гвардия, который родился в нашем городе. Полиция исследует видеоматериалы с камер наблюдения и разыскивает вандалов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция нашла два баллона с белой краской возле недавно отреставрированного памятного знака Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Возможно, злоумышленник намеревался повредить и его, но не успел.

Памятник Кошевому в краске. Фото: Priluky.city

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Харьковской области в селе Гайдары Змиевского района активисты демонтировали бюст Владимира Ленина.

Источник: korrespondent.net