Патриарх Кирилл поздравил митрополита Филарета с именинами

Митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, 14 декабря, в день памяти православного святого Филарета Милостивого, отметил свои именины.

В домовом храме Собора Белорусских святых Минского епархиального управления по праздничному случаю состоялась Божественная литургия, которую совершили митрополит Филарет, а также митрополит Минский и Заславский Павел, архиепископы Новогрудский и Слонимский Гурий и Брестский и Кобринский Иоанн, епископы Борисовский и Марьиногорский Вениамин и Слуцкий и Солигорский Антоний, сообщает church.by.

Песнопения исполнил хор Свято-Духова кафедрального собора города Минска под управлением Виталия Соболевского.

За богослужением молились священнослужители Белорусского Экзархата, игумении и насельницы женских монастырей, сотрудники синодальных отделов БПЦ, миряне.

По завершении богослужения митрополит Павел зачитал поздравления имениннику от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Источник: krynica.info