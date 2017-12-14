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14. 12. 2017

В Люксембурге обсудили статус Уполномоченного по делам религий и национальностей в Беларуси

Канцлер курии Минско-Могилевской архиепархии кс. Дмитрий Пухальский принял участие во встрече юридических консультантов Совета Конференций епископов Европы, которая проходила с 10 по 12 декабря в Люксембурге.

Работу во время встречи возглавил председатель Совета кардинал Анджело Боньяски, сообщает catholic.by.

Во время встречи были обсуждены актуальные проблемы, с которыми встречается Церковь в Европе: эвтаназия, проблема мигрантов, влияние государственных идеологий на жизнь Католической Церкви.

Каждый из представителей Конференций Епископов Европы представил основные моменты законодательства своей страны, которое касается этих вопросов.

Также кс. Дмитрий Пухальский представил основные нормы белорусского законодательства по данным пунктам.

Особую заинтересованность у присутствующих вызвали уникальные нормы белорусского законодательства, связанные с занятием религиозной деятельностью и институтом Уполномоченного по делам религий и национальностей.

Участники встречи посетили Европейский Суд, который находится в Люксембурге.

Источник: krynica.info

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