Минский храм приглашает на вечорки с упаковкой подарков

В минском православном храме иконы Божией Матери «Всецарица» проходят вечорки, сейчас, собираясь на них, прихожане формируют и упаковывают подарки для пациентов хосписов.

Вечорки проходят каждую пятницу, начало в 18.00, сообщает sobor.by.

Одновременно изготавливаются сувениры, выполненных в различных техниках и предназначенные к празднику Рождества. “С радостью ждем всех желающих, готовых учиться чему-то новому, делиться опытом, творить, а главное – проводить пятничные вечера в атмосфере тёплого и дружеского общения!”, – приглашают устроители.

Адрес храма: ул.Грушевская, 50 (ст.м. «Грушевка»).

Источник: krynica.info