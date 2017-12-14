США готовят новый закон о помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США утвердила на уровне профильного комитета законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере защиты информации и рекомендовала его к дальнейшей процедуры голосования.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект закона 2017 года о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", – говорится в сообщении.

Документ, в частности, определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В этой связи определяются конкретные направления, в том числе, установление новых систем безопасности в сетях украинской государственной власти; уменьшение зависимости Украины от российских технологий; содействие большего участия Украины в программах обмена информацией о кибербезопасности.

Кроме того, в законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Реализация законодательной инициативы "станет важным вкладом" в борьбе Украины в гибридной войне с РФ, – подчеркнули в посольстве Украины.

Соавторами законопроекта выступили члены Конгрессового украинского косуха, представитель Демократической партии Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о кибербезопасности. Как говорится в документе, глава государства будет координировать деятельность в сфере кибербезопасности через СНБО.

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Источник: korrespondent.net